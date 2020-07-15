吳崢（左）、賴品妤（中），在律師賴瑩真YouTube頻道上分享攻佔立院經驗。（圖／摘自 瑩真律師YouTube）

國民黨不滿監察委員名單，先前突襲攻佔立院議場，20小時後遭綠委突破結束抗爭，而開冷氣事件也鬧得沸沸揚揚。昨（14）日國民黨再度杯葛陳菊備詢，豈料整起抗爭最後卻聚焦在費鴻泰韌帶受傷開刀、性騷擾爭議等。對此，曾參與占領立院的民進黨立委賴品妤也分享自身經驗，提供「教戰守則」。

網紅律師賴瑩真YouTube影片找來賴品妤、吳崢，討論立院攻防戰。賴品妤表示，對任何的抗議或抗爭都是尊重的，直言「抗爭本來就是要造成別人的不便」，如果你沒有辦法去影響任何事情的話，大家為什麼會理你？

律師賴瑩真問到，國民黨是否有其他方式來進行他們的訴求？賴品妤建議，比較好的方式是由民間發起，如果這個議題很重要，民間一定會有很多團體重視，畢竟是「公民不服從」，而非「立委不服從」，認為立委可以做的事很多，沒有一定要去佔領自己的辦公室。

吳崢進一步表示，這兩次大家會覺得抗爭很薄弱，其中一個問題就是國民黨沒有向大眾清楚說明，若陳菊真的有問題，民進黨還是要強硬提名、強硬過關，那失血的就是民進黨，就跟原來總統要提名黃健庭擔任監察院副院長，遭黨內外反彈，這就是很大的後座立。

律師賴瑩真認為，國民黨應要更清楚論述，為什麼要去反陳菊，可以先進行網路上論述，任何抗爭都要引起社會上的注目，讓社會來同理，那力量會變得非常大，如果真的要進行抗爭，如何引起民眾關注跟支持，這點非常重要。

賴品妤也分享，如果看到媒體，一般都是趕快講清楚自己的訴求，因為第一個畫面，一定會成為這個社會馬上第一次看到的內容，攻進去（立院）起手式就是掛布條、喊口號。

學運人士教你抗議起手式，在立法院看到媒體要先喊這個！｜瑩真律師

(中時電子報)