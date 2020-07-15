「2020台中購物節」自7月1日起跑以來，累積發票登錄金額逾5億元！市府分析APP後台資料，發現當中不乏「鉅額」商品消費記錄；含買房6筆、買車15筆，10萬以上百貨消費也有15筆，還有宴會館舉行婚禮的發票記錄；經發局提醒各式發票皆需存留，以便日後中獎兌換。

經發局指出，購物節活動期間，民眾在登記營業地點為台中市的店家消費，取得統一發票或於活動合作店家收據，登錄發票累計滿500元，即可獲得1組抽獎序號，為鼓勵民眾多面向消費，活動設定大筆金額消費單次最高上限可得600組抽獎號碼，相較去年300組放寬，相關說明皆已公告於活動辦法中。

經發局長張峯源說，台中購物節為方便民眾各種消費模式，發票憑證認列雲端載具、掃瞄電子發票、手動輸入傳統發票、手動登錄收據等共4種；民眾若向企業購買房子、車子等大筆消費，可利用手動輸入功能登錄發票。

張峯源提醒，活動辦法明訂免用統一發票的收據需標明購買品項及日期，並蓋有發票章或相關認證章，各式發票皆需存留，以便日後中獎兌換。

(中時 )