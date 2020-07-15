實名制口罩終於可以補領了！中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，1-13期逾期未領取口罩的民眾，將在8月28日收到簡訊通知，8月31至9月13日到原指定通路及門市補領。如果遇到原門市關門、停止營業，將於8月24日先簡訊通知民眾到eMask、健保APP及Kiosk改地點，8月28日再通知補領口罩。

指揮中心進一步說明，為簡化補領程序，本次補領口罩需支付超商等通路的處理費7.35元將由政府負擔，但本次補領民眾若仍逾期未領，該次處理費及簡訊等相關費用則由民眾自行負擔。此外，本項服務條款也將增加如預購口罩已付款而逾期未領的相關補領規定與程序相關說明。

指揮中心指出，由於口罩補領需進行eMask、健保APP及通路商事務機(kiosk)增修系統及封裝測試等相關工作，同時亦需配合修改超商、超市與藥妝店的口罩領取流程及相關門市人員教育訓練，相關預備作業至少需30個工作天。為使補領程序順利，第1期至13期民眾補領口罩將併於第15期的預購期程辦理；自第14期起補領併於次2期(即第16期，各期以此類推)的預購期程辦理，並以補領1次為原則。

(中時 )