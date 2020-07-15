疫情帶動宅經濟發燒，根據東方線上調查指出，疫情後達67％的消費者宅在家的時間比過去長，僅有34％的消費者維持外出習慣，顯示出餐飲業者數位轉型重要性逐漸提升，更成為餐飲品牌策略結盟的新契機。松果購物(6740)看好宅食新商機，與餐飲大聯盟聯手，即日起至8月3日止，推出各餐飲品牌具代表性的人氣冷凍商品折扣，更全面性發放3000元振興券。

據經濟部統計處4月份餐飲業營業額調查報告指出，有提供外送及宅配的餐飲業者前2月營收年增5.2％，也代表加速台灣餐飲市場進化。松果購物觀察，宅經濟持續發酵之下，網購的消費行為與需求逐步成長，帶動上半年美食類別較去年同期成長3倍的亮眼成績，顯見宅食商機的熱絡需求。以莫凡彼、鬍鬚張、黑面蔡﹑滷春秋、樂檸漢堡，以及魔法咖哩等六間餐飲業者所共組的「餐飲大聯盟」，啟動連鎖聯盟策略，並創連鎖餐飲品牌聯合促銷先例，線上訂、宅配到府，進一步帶動台灣餐飲市場再進化。

松果購物為搶攻宅食商機，強調「餐」與「飲」的多元性與方便性，祭出「餐飲大聯盟」各家最具代表性的美食商品，牌開闢線上新戰場，以跨界合作開拓宅食新商機，同時滿足消費者一次購足料理的需求。

(時報資訊)