宇峻(3546)今年上半年營收年增達57.4％，主要受惠於《三國群英傳M》上市帶動，其中第2季營收優於第1季且第1季認列不少行銷費用，法人估計第2季獲利將優於第1季；展望下半年，7月《三國群英傳M》改版活動，可望維持營運穩定，由於新遊戲集中在第4季上市，預計第4季營收將進一步提升。

今年宇峻上半年營收8.18億元，年增57.4％，分布來看，端遊比重8％、休閒遊戲26％、手遊61％、IP授權5％。手遊比重提升，來自於《三國群英傳M》第1季上市，帶動4月營收1.64億元創下新高，之後雖然緩步下跌，但下滑幅度有限。7月《三國群英傳M》有重大改版，除了開放等級上限也增加多座城池地圖，並首度舉辦大型軍團賽事「百萬獎金爭霸賽」，祭出超過100萬元總獎金與海量超值虛寶，吸引上千組軍團報名參戰，搶攻暑期旺季，預計《三國群英傳M》7月營收貢獻有望回升。

宇峻第2季營收4.34億元，年增78.3％，也優於第1季3.83億元，由於行銷費用不少認列在第1季，法人估計第2季獲利有機會優於第1季。

新遊戲上市進度方面，自行開發遊戲《七大罪》預計9月在星馬地區上線，台港澳11月、日本要到2021年第1季；代理遊戲部分，《潘朵拉的迴響》8月底刪檔測試，10月台港澳上線，弘煜(6482)開發的《紅玉的燐光》明年首季日本上市；單機版《三國群英傳8》方面估計要到年底，因此，以目前的進度來看，預計第4季才會有進一步動能。

(時報資訊)