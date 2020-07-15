身心障礙聯盟實測發現，這些網站的圖形驗證碼都沒有語音等替代選項，等於間接排除視障者參與的資格。（身心障礙聯盟提供／林良齊台北傳真）

身心障礙聯盟實測發現，這些網站的圖形驗證碼都沒有語音等替代選項，等於間接排除視障者參與的資格。（身心障礙聯盟提供／林良齊台北傳真）

政府近期推動多項振興經濟的方案，除了人人可申請的「振興三倍劵」，各部會也紛紛推出包含「藝FUN券」、「農遊券」、「動滋券」等，希望促進藝文、農產、運動產業的消費，由於是限量發送，採取先上網登記再抽籤，登記者最後必須輸入圖形驗證碼，但身心障礙聯盟實測發現，這些網站的圖形驗證碼都沒有語音等替代選項，等於間接排除視障者參與的資格。

《身心障礙者權益保障法》明定，各級政府建置的網站，應通過第一優先等級以上無障礙檢測，並取得認證標章，以各類網站常見的圖形驗證碼為例，視障者無法讀取圖片上的資訊，因此必須提供語音、替代文字等方式供視障者讀取。

身心障礙聯盟表示，雖然有明確的法源，但政府卻常常公然帶頭違法，身心障礙者的權益被忽略似乎成為日常，在這波振興方案中，目前僅行政院推出的「振興三倍劵」網站，圖形驗證碼有附上語音選項，但其他部會對無障礙的認知顯然沒有一體共識，或是急就章推出之下又遺忘障礙者的權益，因此目前其他的振興券網站或APP，再度出現讓視障者卡關的的圖形驗證碼，就連主管社會福利業務的衛生福利部，其「振興券弱勢資格線上查詢網站」，也只提供圖形驗證碼，沒有其他替代選項。

身心障礙聯盟曾6月發函文化部，提醒「藝FUN券」APP之設計應確保視障者也能操作。文化部卻回函表示民眾除了自己註冊外，並可從旁協助家人、朋友進行註冊，對於沒有手機或不善於手機操作之年長者、孩童及弱勢群族，將持續規劃可能的協助方案。

身心障礙聯盟批評，視障者並非不善於操作手機，不友善的操作介面才是問題，且《身心障礙者權利公約》明示，國家應該確保身心障礙者在與其他人平等的基礎上，使用資訊與通訊服務，而我們所要求的，並不是優先取得或優惠，也不是仰賴他人協助，而是讓身心障礙者可以自主操作，「障礙者不是二等公民，請給予跟所有人同樣知的權益。」

(中時 )