中央流行疫情指揮中心經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，於今(15)日宣布，自7月16日零時起，開放國人之2歲（含）以下持居留證的陸籍子女申請入境，並得由父母親陪同，入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節將由移民署與相關單位處理。

指揮中心表示，現階段防疫與人倫兼顧仍難以達到兩全其美，每項措施均可能無法讓所有人滿意，期望各界能諒解。本次優先開放2歲以下持居留證的陸籍子女申請入境，後續將觀察實施情形及中國大陸疫情發展等，再進一步評估是否有調整空間。

對於終於可以讓小明回來轉折點為何？陳時中表示，原本是考量大陸疫情不明，但這也是比較小的部分，陸委會考慮整體還有相當數量，如何適當分配名額，分批一步一步往前走，陸委會是站在謹慎的腳步希望不要有節外生枝的問題，因此才會分批開放。

陳時中表示，兩週前大家都在問，都說要快，因此率先開放第一波，而第一波兩歲以下的陸配子女約有一百多人，入境要居家檢疫14天，至於其他年齡層，還沒有時間表。

為什麼首波開放陸籍子女入台選定兩歲以下？陳時中會後吐露實情表示，因為兩歲以下的小孩，「戶籍還沒定，這些人有可能變成我們的國人」。至於在大陸的「小明」總人數，副指揮官陳宗彥表示，初步統計約有兩千多。

陳時中表示，兩歲這個數字，有一個原因是因為小孩的戶籍還沒選定，「他也可以來台灣辦理，就是他選定台灣，有這個可能性」。他強調，不能說是政治考量，最主要所有事情都是逐步來做。

至於誰去大陸帶小明回來？陳時中強調，「可以進來台灣的人就可以」，也就是若是大陸籍的爺奶就不能來，只能是台灣籍的親友，他強調，不能因為帶一個小孩回來就夾帶原本不能來的人。

但比起兩歲以下，包含就學中的小明也有急迫性返台的需求，對此，陳時中表示，會逐步來做，雖然一直以來沒有公開講，但歷次處理事情，都是「先放一寬點，沒有問題再放一點，有問題就在檢討」，包含武漢、商務等鬆綁，都是如此。

(中時 )