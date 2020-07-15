高雄市長補選倒數一個月登場，各黨參選人皆勤跑基層，其中，國民黨高雄市長候選人李眉蓁則是在臉書發表一段影片，改編周杰倫歌曲《Mojito》，但其中一句歌詞是「早餐到丹丹漢堡來碗皮蛋瘦肉粥」，遭網友質疑「怎麼不記得丹丹有過皮蛋瘦肉粥」，掀起討論。對此，競辦發言人鄭照新也做出回應，「實在有點無聊」。

李眉蓁在臉書發布的影片，內容是她跟著一群年輕人又唱又跳，改編周杰倫的歌曲「Mojito」，歌詞特別改成「高雄版」，藉歌曲帶大家體驗高雄生活，包括丹丹漢堡的皮蛋瘦肉粥、駁二、澄清湖、衛武營等等，歌詞也提到「讓眉蓁帶你體驗高雄人的生活，早餐到丹丹來碗皮蛋瘦肉粥，跟老闆拜託多加些肉鬆，熱情的高雄大家都是好朋友」。

不過，有網友酸並沒有李眉蓁歌曲中的「皮蛋瘦肉粥」，對此，鄭照新在臉書回應，討論一句歌詞實在有點無聊，不過多年常吃丹丹的朋友，都知道丹丹曾經有賣粥；他也批，抓著一句歌詞，有點無聊，會拿這個來說的，「表示你沒有丹丹的童年」。

(中時電子報)