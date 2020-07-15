愛家計程車運將墜港身亡 妻奔醫院認屍悲痛欲絕

離岸風機的工作船「台港12603號」4名船員上岸聚餐，回程途中搭上死亡計程車，3人連人帶車墜海溺斃。。（王文吉攝）

「只能怨我弟搭錯車！」死者黃男的大姐無法接受小弟換到台中工作短短7天，再見面已天人永隔。（王文吉攝）

死者黃男育有1子1女，分別就讀大學跟小四，是親友眼中顧家愛小孩的好父親。（家屬提供／王文吉台中傳真）

滿載乘客的計程車墜港釀成4死1傷悲劇，死者41歲謝姓司機從業8年，育有7歲兒子及4歲女兒。謝妻得知噩耗，趕到醫院只見到冰冷遺體，哽咽表示，老公平時不菸不酒，白天顧小孩、晚上跑車，是愛家的好爸爸，出門跑車前沒有異狀，無法接受會發生這樣的事情。

計程車上4名乘客都是離岸風機的工作船船員，當晚同赴梧棲小吃店聚餐。唯一生還的李姓船員說，他聚餐時有喝酒，上車後坐在駕駛座左後方睡覺，車子落海他才驚醒，慌亂下用腳用力踹破車窗後逃出，當時聽到另名船員喊救命，也從破洞逃出，但不知是否有獲救。

搜救人員清晨3點多陸續找到41歲謝姓司機、52歲黃男、70歲許男遺體。唯獨不見另名逃出船員蹤影，直到早上7點多，搜救人員在事故地點1公里外的26號碼頭尋獲楊姓船員遺體。

「只能怨我弟搭錯車！」死者黃男的大姐說，她小弟當船員已10年，本來在台北八里的碼頭工作，換到中部才7天；她到場發現，碼頭、岸際都沒有任何指標，開車可能誤判方向落海，她只求警方查明計程車落海原因，不怪任何人，但也無法怨司機。

黃男育有1子1女，分別就讀大學跟小四，是親友眼中顧家愛小孩的好父親。妻女凌晨3點多接到惡耗，一路從台北趕到現場掩面痛哭，不發一語。

至於計程車司機謝男是梧棲大豐收車行司機，從業8年。謝妻帶著長子到醫院認屍，悲痛欲絕，她難過表示，先生白天要照顧4歲女兒，晚上才能出門跑車賺錢，是個好爸爸，而且不菸、不酒，身體很健康，昨天出門也沒異狀，無法接受天人永隔。

台中港區昨晚10時許開始降雨，監視器畫面顯示，計程車疑不熟路況，開過頭後打算迴轉，卻緩緩開到碼頭邊界，90度垂直入海，車身更180度翻轉。當時港畔有2盞路燈，計程車緩速駛入海中，令人不解，警方初步研判，應是大雨視線不佳，造成司機誤判方向開車落海

計程車4名乘客聚餐飲酒，至於謝姓司機是否飲酒，警方表示，車輛進出台中港檢查哨，員警均會要求搖下車窗，檢查核對車上人員身分及查驗人證，若駕駛有喝酒很容易辨別，將待關係人及死者家屬做完筆錄，報請檢察官相驗，才能釐清是否計程車司機是否酒駕。

(中時 )