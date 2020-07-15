奧運國手林詩嘉（後右）15日獲聘富禮國中射箭巡迴教練。（陳育賢攝）

新竹市「土生土長」的奧運國手林詩嘉於2016年首次參加奧運即拿下銅牌一戰成名，新竹市政府為打造竹市奧運射箭搖籃，15日由市長林智堅親發聘書，聘請林詩嘉擔任富禮國中射箭巡迴教練，全力培育下1代奧運射手。

市長林智堅表示，新竹市重視射箭基礎教育，有從國小到大學完善的4級培訓制度，除了有優秀的教練，也成功爭取4000萬中央補助，將在富禮國中興建「專業級」射箭場，讓新竹有更多孩子能學習射箭，代表台灣進軍國際拿下好成績。

教育處表示，有射箭國手搖籃之稱的富禮國中射箭隊已有15年歷史，2016年由國家隊教練倪大智帶領富禮國中射箭隊首屆選手林詩嘉及譚雅婷，勇奪巴西里約奧運女子團體銅牌，是台灣及新竹市的驕傲，也吸引更多年輕好手加入富禮射箭團隊。

教育處指出，射箭是竹市體育的重點項目，從香山、大庄國小到富禮、三民國中，再到香山高中和新竹高商，最後到清華大學，提供完整且優異的「4級培訓」課程，讓孩子接受最完善、扎實的射箭教育。

而除了林詩嘉今年已自清大運科所畢業並返回母校擔任射箭教練之外，另，校友蘇思蘋也於2016年榮獲世界盃室內射箭錦標賽青年女子組個人金牌、團體銀牌；陽亞蓉則於2017年國際青年射箭邀請賽，榮獲女子團體金牌，兩人也都於今年通過甄審進入清華大學運動科學系，成為富禮射箭隊與清大合作4級培育計畫的首屆運科系學生。

未來，市府將運用體育署及市府的4000萬補助款，在富禮國中新增2個射箭場，有16個完整射程70米的靶位，全力培訓未來的奧運射手。

林詩嘉則感謝新竹市政府及體育署的支持，現在已漸漸從選手身分轉為射箭專任運動教練，延續對射箭的熱情，期許自己能為家鄉培育出更多優秀選手。

(中時 )