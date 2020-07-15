名嘴張友驊108年時在電視節目指前總統府秘書長陳菊「涉弊」，遭陳菊提告；張友驊昨天對此發道歉聲明；陳菊今表示，「張友驊先生坦承先前對我的指控完全不是事實，並正式發道歉聲明，我也不再追究」。

陳菊說，從2018年選前，部分名嘴開始在電視政論節目上，以許多憑空捏造的不實言論，抹黑他和我過去的市府團隊，有些內容甚至可以說是荒誕無稽，然而，這些假訊息卻隨著媒體、網路散播，更成了許多政治人物攻擊我、誣蔑我的素材。

她說，因此，為了捍衛清白與名譽、捍衛言論自由不被濫用、更捍衛得來不易的民主不被虛假的資訊混淆，決定提出告訴。

她表示，如今，繼吳子嘉先生、張琍敏女士向她正式道歉後，張友驊先生也正式向她道歉，承認指控全屬未經查證的不實謠言。「這不僅證明我的清白，同時也嚇阻其他刻意散佈假訊息的人，提醒閱聽大眾注意訊息真偽，達成我提出訴訟的初衷」。

陳菊表示，政治可以有立場差異，也必須要有監督制衡，但任何的批評指控都應該立基於事實之上，而不是恣意造謠、以訛傳訛。真相會越辯越明，杜絕抹黑造謠的歪風，台灣的民主才能更加成熟。

她表示，生命的過程很多時候是孤單、蒼涼，當曾參殺人式抹黑鋪天蓋地，謝謝大家的支持和信任，讓我有不放棄、再堅持下去的勇氣。

(中時 )