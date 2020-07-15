教育部已開放18個國家地區境外生回台，依舊是沒有陸生，陸生質疑標準不公，日本新增病例386例，大陸當日新增病例7例，而且都是境外移入，日本卻被我方列為中低風險感染國家，衛福部長陳時中則回應，此部分乃教育部權責，指揮中心沒有意見。

台灣大學、政治大學、成功大學等多所公立大學陸生近日撰寫一封呼籲信，指出政府對外提到保障境外生就學權益，卻沒有做到，日本新增病例較大陸多，卻被教育部與指揮中心列為低風險國家，針對性的境外生管理政策，讓陸生迄今無法返台，「徒令所謂的台灣價值大打折扣，真是天大的諷刺」。

陸生在呼籲信指出，根據台灣教育部在7月8日公布並開放的13個低風險國家地區，其中包括日本。「請看新聞，日本7月11日新增病例386例，中國大陸7月11日新增病例7例。在這樣的數據面前，日本屬於低風險，而大陸還屬於高風險，各自數目多少，一目了然，難道7比386多？」

中央流行疫情指揮中心今(15)日召開例行記者會，對於多所公立頂大陸生的呼籲，陳時中並沒有回答。面對記者提問，他表示，外籍生可以回台，但需要進行居家檢疫14天，至於開放那些級別與年齡，則是教育部的權責，此部分由教育部依據量能進行安排，指揮中心沒有意見。

(旺報 )