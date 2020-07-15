位於台塑麥寮六輕工業區的台塑化煉製二廠，15日上午9時許發生火警，雲林縣消防局長林文山表示，經確認為煉製二廠第二套重油加氫脫硫單元（RDS#2單元）製程起火燃燒，高壓冷卻系統泵浦軸封洩漏，燃燒物質為重油、氫氣，偵測無毒性物質，起火面積約2,000平方公尺。

至今日上午11時許，火勢已獲控制，所幸，僅三人輕傷，其中，一名背部遭外物撞傷，二名眼睛遭不明液體噴踐，均無大礙。

(工商 )

#台塑 #台塑化 #煉製 #二廠 #單元