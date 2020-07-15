煉製二廠RDS#2單元15日火警 三人輕傷 14:292020/07/15 工商 劉朱松 、雲林 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台塑麥寮六輕工業區的台塑化煉製二廠，15日上午9時許發生火警，雲林縣消防局長林文山表示，經確認為煉製二廠第二套重油加氫脫硫單元（RDS#2單元）製程起火燃燒，高壓冷卻系統泵浦軸封洩漏，燃燒物質為重油、氫氣，偵測無毒性物質，起火面積約2,000平方公尺。 至今日上午11時許，火勢已獲控制，所幸，僅三人輕傷，其中，一名背部遭外物撞傷，二名眼睛遭不明液體噴踐，均無大礙。 (工商 ) #台塑 #台塑化 #煉製 #二廠 #單元 也許您會感興趣 財經熱門新聞 有120萬要買台積電還是合一？專家分析後說... - 財經 每月配息！你一定要認識這檔台股規模最大的ETF - 財經 喊500…台積電又噴上天能買？億級操盤手驚爆1句 - 財經 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 即時 驚！國壽百億投資印尼銀行遇詐貸 金管會說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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