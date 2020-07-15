國內每年包裝茶飲料市場一年商機超過250億元，由東方線上發布於SmartM資料顯示，2018年包裝茶超過8成銷售額來自超商，超商已成包裝茶飲兵家必爭之地。夏日料旺季來臨，統一(1216)旗下茶裏王品牌今年三度獲具「食品米其林」封號的「國際風味絕佳獎章（International Taste Institute）」星級肯定，將推出回甘3.0升級版，準備搶攻250億飲料市場商機，預估第三季旺季銷售可望升溫。

統一指出，茶裏王繼2019年的回甘技術2.0升級後，今年再度進行回甘3.0技術升級，盼能為消費者帶來更優質的瓶裝茶體驗。茶裏王表示，運用回甘3.0技術的產品經專業品評員進行口感測試，在茶感、甘味上，與上一代相比均有提升。

統一指出，今年度茶裏王純茶全系列共5款三度勇奪得「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎章肯定，是台灣即飲包裝純茶市場中唯一連續三年獲得此殊榮的品牌；而茶裏王台式綠茶今年更晉升為「水晶獎（The Crystal Taste Award）」高度榮譽。

(時報資訊)