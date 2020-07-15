美股財報季起跑，道瓊工業指數勁揚逾500點，拉出連3紅。台積電(2330)早盤衝高至370元新高價，帶動加權指數早盤大漲逾百點，攻上12300點大關，高點來到12320.48點，再創30年新高，但隨後高檔震盪，漲幅快速收斂。台積電收盤翻黑跌0.5元，台股同步收黑，跌6點至12202點，成交值2385億元。

台股電子股今早再度領軍台股攻高，金融股走勢亦穩定助攻。相對而言，前波飆漲的生技族群仍熄火，上櫃指標合一等再度跌停。台指期近月合約今日結算，順勢在高檔結算。台股資金行情延續，新台幣兌美元中午收在29.473元，升值1.22角。

本周美股財報季起跑，投資人轉進能源與材料股，終場四大指數漲幅介於0.94%~2.13%。科技族群尾盤普遍拉升，指標股NVIDIA、AMD、APPLE、博通與高通等漲幅超過1%。

美股氣勢如虹，台積電ADR再創新高價，台積電於周四下午法說會前夕，今日股價開高2.5元為366元，最高攻上370元新高價，市值9.59兆元也再創歷史新高。蘋概族群隨著台積電領軍續攻，股王大立光(3008)股價回穩上攻，鴻海(2317)同步率集團股續強；電子權值股走揚，加上TFT面板的友達(2409)、群創(3481)以及PCB、散熱族群人氣續旺，台股在領頭羊台積電率領，衝破12300點大關，再創30年新高。不過，上午10點半後，陸股及港股走低，台股亦震盪，台積電漲點收斂，台積電尾盤收相對低點，股王大立光翻黑，台股驚險守住12200點並且守住5日線。

昨（14）日周二台股開盤後震盪走低，盤中一度失守5日均線，尾盤台積電續強，帶動指數跌幅收斂，終場小跌2.55點，為12,209.01點，三大法人合計賣超34.79億元，其中，外資轉賣超47.66億元。今日在台積電早盤續漲6.5元至370元新高帶動下，台股同步再攀高，創30年來新高，但盤中震盪加劇，高低點差了186點，收盤跌6點至12202點，距今早高點12320回落逾百點，且K棒收黑，量能放大。明天下午台積電法說會重頭戲登場，牽動台股後市表現。

另外，亞洲股市今天多數上漲，因生技公司莫德納（Moderna）和美國國家衛生研究院（NIH）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗試驗效果佳，激勵日股日經225指數、南韓股市Kospi指數早盤上漲，但香港股市恆生指數及陸股上證綜合指數相對弱勢。

(時報資訊)