入夏以來大陸夜間消費加快回升，艾媒資料中心預測今年大陸夜經濟規模有望達30兆元人民幣。蘇寧金融研究院高級研究員付一夫說，夜間消費進一步活躍，有利於激發餐飲、購物、娛樂、休閒、旅遊等服務領域的消費需求，進而推動相關行業快速發展。

上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗認為，夜經濟的活躍度是體現城市活力的重要方面。入夏以來，夜間消費在吃、用、行、遊、購、娛等各個方面都有比較明顯的回升。

舉例像是夜行的增加，據《人民日報》引述滴滴平台數據顯示，6月絕大多數城市晚上7點後通過網約車出行的用戶都比上月增加10％以上，包含太原、青島、長春、大連等城市甚至增加了30％到40％。

另外夜食也開始熱銷，依美團外賣數據顯示，近2個月以來大陸各主要城市從晚上6點到次日清晨6點的夜間訂單上漲超過6成，占全天單量4成以上。

甚至連夜購也趨於活躍，觀察5月以來，阿里巴巴的大陸零售市場的消費者夜間購物成交金額占比39.8％，比去年同期提升近4個百分點。

(旺報 )