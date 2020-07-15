國民黨主席江啟臣今天在中常會砲轟監察院長提名人陳菊貪戀權位，有如裝睡的人叫不醒，監委提名人幾乎無一適任，監委提名是綠化監察院、東廠化監察權，蔡總統及蔡團隊不但已忘記初心，更是踏著陳水扁貪腐的節奏與步伐前進。國民黨不怕民進黨的嘲諷、謾罵，「欺負國民黨，我們可以忍，但為了國家發展，我們不會忍！」

江啟臣說，昨天凌晨，國民黨立法院黨團在天未亮時，就在立法院門口靜坐。昨天上午，更有上千名民眾頂著烈日，對立法院發出怒吼！我們的訴求很明確，更有強烈的正當性！我們反對監察委員酬庸綠化，我們拒絕監察院東廠化，我們要求退回這個提名！

他說，被提名人陳菊用心虛的閃躲回應在野黨的質疑，民進黨更是充耳不聞，用嘲諷回應人民的訴求；從放話退黨，到妄言要當最後一任監察院院長，只是更加突顯貪戀權位與欺世盜名的矯情作風。即便國民黨不斷論述證明陳菊的不適任，但是裝睡的人怎麼樣也叫不醒，我們無從選擇，只能起身用行動加以阻擋，就是不願意在體制與議事規則下，為明確不適任的名單及提名人背書。

江啟臣說，蔡總統的監委提名人名單從違建慣犯、威逼檢察官的現任監委到政黨色彩鮮明的民代，幾乎無一適任；前大法官許玉秀直接質疑提名名單與遴選小組名單出入過大，有黑箱作業之虞。更顯示這次監委提名目的就是綠化監察院、東廠化監察權！國民黨會繼續堅決反對陳菊及不適任的監委提名人選，也會再次呼籲民進黨立委，用投下不同意票，作為民進黨實現廢除監察院的開始。

江啟臣說，國民黨也留意到，蔡英文政府的弊案連連。總統府祕書長蘇嘉全的外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查涉及多項弊案，在國民黨揭發後畏罪請辭；媒體也揭發軍備局少將處長張大偉被砂石業者緊咬期約收賄3千萬元；與蔡英文友好的公關公司「幫推」、「投石」4 年來拿到政府標案8千多萬元。

他說，連串的爭議弊案，都凸顯出監察權應該有實質作為，民進黨將監察權納為己用，更是別有意圖！我們更要提醒蔡總統及蔡團隊不但已忘記初心，更是踏著陳水扁貪腐的節奏與步伐前進。

江啟臣說，國民黨不怕民進黨的嘲諷、謾罵，因為我們正在積極實踐對的道路。我們可以論述，可以衝撞，可以纏鬥，但是我們仍要提醒執政黨，國家是大家的，欺負國民黨我們可以忍，但是為了國家的發展，我們不會忍。

(中時 )