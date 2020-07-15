包括服務台、自動售票機、售票窗口都已移至北側。（李宜杰攝）

南側於同日封閉施工。（李宜杰攝）

興建於1900年，被列為國定古蹟的台南火車站，於2017年配合南鐵地下化工程，執行古蹟修復。台灣鐵路管理局今日（15）貼出公告，宣布啟用台南火車站北側，並同時封閉南側施工，預計明年3月完成工程。

台灣鐵路管理局日前貼出公告，宣布已階段性完成古蹟修復第1期工程，於今日正式啟用北側大廳，包括：服務台、自動售票機、售票窗口等都已移至北側營運，至於南側也已於同日關閉，旅客須改由西側大門進入車站乘車。

不少旅客今日看見台南火車站揮別過去「破舊」形象，紛紛讚嘆「再現昔日風華！」，也有旅客稱「這才像樣」，並盼台南火車站成為全台最美車站。

另，台南鐵路地下化工程於上月11日強制拆除東區前鋒路張宅，引發反南鐵東移全線自救聯合會抗議。自救會長陳致曉14日透露，拒拆戶之一的「黃家」也已收到強制拆除令，鐵道局將於21日凌晨6時拆除，屆時包括黃家3代絕不撤離，也讓南鐵地下化工程再添變數。

(中時 )