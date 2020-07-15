來自香港米其林一星的「甘牌燒味」，2018年來台展店時，靠著招牌必吃餐點「甘牌燒鴨」打響知名度，還曾掀起一陣排隊風潮。選用台灣頂級的櫻桃鴨，以獨門醃料醃製，烘烤時火侯掌握與皮肉熟度拿捏的恰如其分，濃厚鴨香撲鼻而來，搭配甘牌秘製醬汁一同入口，咀嚼後嘴裡迴盪著鴨肉香的餘韻，令人一試難忘。

口袋包燒鴨佐京醬。（圖／甘牌燒味提供）

這次特別將燒鴨做出3種新吃法，推出「甘牌燒鴨三重奏」：首推的「口袋包燒鴨佐京醬」使用鴨胸佐上甘牌秘製京醬，與清新鮮脆的細切青蔥及小黃瓜條，一同包入口袋包內，一口咬下就能夠嘗到甘甜爽脆口感，與鴨胸的馥郁鴨香完美融合；「甘牌燒鴨鴨腿部」金黃油亮的鴨皮，濃郁深厚的油脂香氣，「滷水鴨翅」以秘製滷汁滷至入味，爽口開胃不油膩。

※即日起至8月16日止，凡使用振興券支付，「甘牌燒鴨三重奏」套餐現打75折

經典冰火菠蘿油。（圖／港苑茶餐廳提供）

位於微風台北車站店2樓的「港苑」，近日轉型為茶餐廳全新開幕，主打港味十足的料理。「經典冰火菠蘿油」堅持老式作法，使用自製提煉豬油與大量砂糖少許牛油混均的酥皮，讓菠蘿油出爐時能聞到濃郁的奶香跟入口酥脆口感。特別的是，還把港味的菠蘿油結合了紅豆餅概念，把紅豆餅的奶油餡、紅豆餡、芋頭餡放入了冰火菠蘿油內，滋味更豐富。

熔岩起司鹹牛肉豬扒包。（圖／港苑茶餐廳提供）

在茶餐廳內常聽到鹹牛肉三文治、鹹牛肉西多士、鹹牛肉炒飯，而港苑茶餐廳的「熔岩起司鹹牛肉」將口味更升級，先將鹹牛肉與洋蔥入鍋煸炒，讓牛肉的香氣跟洋蔥的甜味結合，再與大量的熔岩起司一起夾入豬扒包，法式麵包獨有的酥香脆口感，與鹹牛肉、牽絲的起司的風味超級契合，說有多好吃就有多好吃！

※7月16日~7月20日歡慶開幕，天天不同品項優惠價連5發

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(中時電子報)