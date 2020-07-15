國內疫情趨緩，拚經濟振興，國內是否會放寛邊境？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣疫情雖緩，但國外疫情仍嚴竣，甚至一天感染人數高達23萬人，目前國內的邊境仍維持現行做法，但對於短期商務入境人士，有人反應，其在入境時需取得原國家三天內的陰性檢驗報告有困難，這部分不排除其在入境時，採取入境採檢，現在正在規劃中。

(中時 )