商務人士短期來台無檢驗報告 指揮中心：不排除入境採檢 14:412020/07/15 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 短期商務人士入境若無檢驗報告，指揮中心不排除入境採檢。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情趨緩，拚經濟振興，國內是否會放寛邊境？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣疫情雖緩，但國外疫情仍嚴竣，甚至一天感染人數高達23萬人，目前國內的邊境仍維持現行做法，但對於短期商務入境人士，有人反應，其在入境時需取得原國家三天內的陰性檢驗報告有困難，這部分不排除其在入境時，採取入境採檢，現在正在規劃中。 (中時 ) #國內 #短期商務 #檢驗報告 #不排除 #入境採檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 暑假出遊你保障了沒？掌握「4要＋2不能」原則聰明投保旅平險！ 08:012020/07/11 財經 2020大安沙雕音樂季7／12落幕 16天展期估吸35萬人追沙 16:322020/07/11 寶島 紓困3.0將上路 林佳龍喊2周內提出送交立法院 16:242020/07/11 政治 《觀光股》王品挺國旅 續辦同仁旅遊 17:392020/07/14 財經 明熱帶性低氣壓不排除登陸台灣 氣象局曝最接近時段 22:012020/07/14 生活 陸第二季GDP正成長機率升高 04:102020/07/15 財經要聞 英12月31日起禁買華為5G設備 04:102020/07/15 全球財經 英階段封殺華為 2027前全面排除 04:102020/07/15 兩岸要聞 美助卿批陸南海作為：不排除制裁相關涉入大陸官員與國有企業 03:342020/07/15 國際 明台產險在國內旅平險增加「法定傳染病關懷補償」挺國旅 11:292020/07/15 財經 生活熱門新聞 愛吃這一味 女星鼻咽癌逝！一確診就是末期 - 生活 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 - 生活 太詭異！隔離14天且檢測陰性後出海 35天後船員竟大量染疫 - 生活 三倍券啟用！一看超商取貨手續網傻眼：唐鳳想的？ - 生活 三倍券可換全聯3800禮券？官方回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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