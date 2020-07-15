香港傳出新冠肺炎病毒出現變異導致傳染力大增，疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，新冠肺炎病毒變異一直存在，各國也都有相關研究報告，病毒變異會使得傳染力增加，但防範工作也很重要，此次香港方面，也有專家認為，最近香港疫情上升，與其防疫工作鬆懈有關。

張上淳指出，目前台灣沒有本土疫情流行，新冠肺炎病毒都是由國外帶入，面對病毒的變異可能造成傳染力增加，只要做好防疫新生活，就能降低病毒傳播。

(中時 )