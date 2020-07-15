病毒變異香港傳染力大增？張上淳：病毒變異一直存在 14:422020/07/15 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 病毒變異香港傳染力大增？張上淳：病毒變異一直存在。(圖/截自疾管署直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港傳出新冠肺炎病毒出現變異導致傳染力大增，疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，新冠肺炎病毒變異一直存在，各國也都有相關研究報告，病毒變異會使得傳染力增加，但防範工作也很重要，此次香港方面，也有專家認為，最近香港疫情上升，與其防疫工作鬆懈有關。 張上淳指出，目前台灣沒有本土疫情流行，新冠肺炎病毒都是由國外帶入，面對病毒的變異可能造成傳染力增加，只要做好防疫新生活，就能降低病毒傳播。 (中時 ) #病毒變異 #傳染力 #張上淳 #新冠肺炎病毒 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 為抗體參加病毒趴染疫 30歲男子懊悔：我錯了 18:032020/07/13 國際 今年師鐸獎72位獲獎名單公布 張上淳、蔡宛芯名列其中 11:052020/07/14 生活 日本檢測新冠病毒感染史 首度發現8人具「中和抗體」 10:562020/07/15 國際 生活熱門新聞 愛吃這一味 女星鼻咽癌逝！一確診就是末期 - 生活 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 - 生活 太詭異！隔離14天且檢測陰性後出海 35天後船員竟大量染疫 - 生活 三倍券啟用！一看超商取貨手續網傻眼：唐鳳想的？ - 生活 三倍券可換全聯3800禮券？官方回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。