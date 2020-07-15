有巢氏房屋台北大安復興加盟店店東潘慶賢談起自己的人生故事，話匣子就關不起來！人生經過幾次起落的他直說，他能再攀事業高峰，全都來自老婆、有巢氏房屋加盟總部的一路相挺，讓他順利從台灣房屋轉換到有巢氏房屋，雖然轉換商圈，客戶都要重新經營，但潘慶賢的業績卻是一路成長，不但單月業績早就突破轉招前的6倍，今年也是不受疫情影響，1~5月業績已直逼2000萬，這也讓有巢氏房屋台北大安復興加盟店成為全國店業績前段班的風雲店家。

潘慶賢店東興奮地說，跟我之前待過的僑茂不動產、台灣房屋、住商不動產比起來，在有巢氏房屋當店東，真的很幸福！有持續優化的系統平台、科技工具，還有最即時的房市趨勢分析、各種經營管理課程，以及願意分享成功經驗的店東長們，讓我們好上加好。

不受疫情影響，有巢氏房屋台北大安復興加盟店1~5月業績直逼2千萬元。照片提供：有巢氏房屋

20歲被迫長大 一肩扛起家中經濟

說起話來中氣十足的潘慶賢，對於自己當初進入房仲業的原因，直言不諱地說，因為想賺更多錢，改善家裡經濟狀況！原來，潘爸爸當初幫他取名「慶、賢」，就是希望他會念書，卻事與願違，潘慶賢大學考了2次都落榜，在潘爸爸建議下，他先去當兵，等退伍後再做打算。沒想到，這一去卻是天人永隔。因為潘爸爸在除夕夜發生車禍意外，過世了，他被迫一夕長大，要承擔起家裡的經濟重擔，那時候他剛滿20歲。

退伍後，潘慶賢很積極想要賺錢，卻總是受限高中學歷，後來他成了可口可樂的業務，勤跑各大通路、小吃店、夜店、餐廳，跑出全國第一名的好成績，還蟬聯兩年冠軍寶座，連國外總裁都來頒獎。但，他的年薪卻始終無法突破100萬元！那時候，他賺的錢都拿去還債了，還以卡養卡，所以他規定自己每天只吃銅板便當。曾經，他還兼職其他2個工作，早上送報，晚上去餐廳打工，依舊距離年薪100萬元很遙遠。

後來，潘慶賢覺得不能再繼續下去，折損了健康和生活品質，負債還是無法歸零，所以他轉行去賣車，卻發現這種高度規格化的產品，客戶就是看哪個業務給的價格最低，就跟他買，根本也沒專業可言。一直拚低價的結果，只會壓縮到自己的業績獎金，似乎無法成為長久經營的事業。

有巢氏房屋台北大安復興加盟店店東潘慶賢選對加盟品牌，業績翻６倍，贏回人生主導權。照片提供：有巢氏房屋

在房仲業如魚得水 翻轉負債人生

後來，潘慶賢發現，如果客戶願意簽下「專任委託」，那每間房子都是獨一無二的商品！這樣的商品特性，讓他充滿鬥志，一腳跨入房仲業，開啟了他的房仲經紀人生涯。雖然當時服務的公司只是區域品牌，沒有全國知名度，每次拜訪陌生客戶時，都要先花上10來分鐘解釋自己的公司，但也因為沒有多餘資源，每筆成交靠的是貼心且專業的服務，和扎扎實實的業務能力，讓潘慶賢打下穩健的根基。

後來他轉往另一房仲品牌發展，從一年成交30戶開始，年年幾乎都翻倍成長！在第3年之後，他以每年成交80多戶的穩健績效，不僅晉升「千萬經紀人」，拿下好幾次的「全國業績第一名」肯定，也成為台北民生店的店長！前後6年多的時間，他還清了家裡和自己的債務，還買了一間房子給媽媽退休安養。

接著，他跟中信房屋2位朋友合夥，加盟台灣房屋，在台北市民生社區開業。因為3人都是業務高手，加上拚勁十足，讓這間加盟店迅速成為民生社區的指標店，讓他初次創業就成功。

潘慶賢很感謝當年老婆願意加盟創業有巢氏房屋台北大安復興加盟店，一步步贏回事業和人生。照片提供：有巢氏房屋

夫妻攜手 前進大安區開加盟店

只是好景不常，股東結束合作，讓潘慶賢只能黯然離開自己草創的加盟店。在休養大半年後，發現自己還是心繫房仲業，喜歡跟客戶聊天，更愛幫客戶買到適合房子、賣掉房子的成就感，在說服老婆後，他勇敢跨入台北市一級戰區－在大安區成立有巢氏房屋台北大安復興加盟店。

潘慶賢笑說，當時我要到大安區開店，其實，最反對的是老婆！她在為我抱不平，覺得我們應該回到孰悉的民生社區開店…。經過一番溝通，她終於點頭成為第一任秘書，處理所有行政事務，讓我可以安心在外面跑業務。後來，店裡狀況穩定了，她也開始服務客戶，2018年更晉升「千萬經紀人」。

認同品牌理念 在有巢氏當店東很幸福

當初在挑選加盟品牌時，潘慶賢也是花了幾個月時間研究、親身視察，在綜合考量大安區居民的特性，讓他選擇加盟有巢氏房屋。

他精準地指出，不動產買賣對多數人來說，是一輩子大概只會經歷3-5次的事件，加上成交金額高，消費者一定會想要找有聽過、且規模夠大的品牌，特別是都會區的消費者！而有巢氏房屋「社區專家」的清新形象，已深植人心，獲得大家的認同，也是潘慶賢心中房仲經紀人該有的樣子。

再者，有巢氏房屋與永慶不動產和台慶不動產同樣隸屬永慶房產集團，擁有龐大資料，在系統優化、數位工具開發和升級上，都比其他加盟品牌來的有力。而且，加盟總部很積極，會主動提供很多資源，幫忙整合很多事情，讓加盟店可以全力服務客戶、衝刺業績。

台北大安復興加盟店有15個夥伴，平均年齡30歲上下，今年迄今已過半數夥伴晉升「百萬經紀人」一族。照片提供：有巢氏房屋

共享成長 期許所有夥伴都能百萬年薪

在潘慶賢店東不吝教導、資源共享的帶領下，有巢氏房屋台北大安復興加盟店的業績，也飛躍成長！從創業時的平均單月業績60萬元，一路飆升到平均單月店業績已突破300萬元，大增6倍，早就是大安區不可忽視的新勢力。

潘慶賢驕傲地說，目前台北大安復興加盟店有15個夥伴，平均年齡30歲上下，今年迄今已過半數夥伴晉升「百萬經紀人」一族。目標明後年再開一間加盟店，讓年輕夥伴有機會歷練領導職務，豐富自己的事業舞台。

回首已經走過的歲月，潘慶賢感性地說，做一個積極向上、勤奮、充滿正能量的人，別讓一時的危機，毀了自己的夢想和人生！很感謝當年老婆願意支持我，讓我加盟創業有巢氏房屋台北大安復興加盟店，一步步贏回事業和人生。

(中時電子報)