資深音樂製作人包小松元旦公布與小13歲中天主播張雅婷結婚喜訊，今年4月被爆出想小兩口已有愛的結晶。哥哥包偉銘今（15日）上衛視中文台《請問你是哪裡人》提到此事，透露小兩口對私事極為低調，目前還不知道小孩性別，但否認他們是「先有後婚」，一語雙關地說：「他們希望結婚就要有小孩，超有計畫的，包括甚麼時候『解套』，畢竟他是『製作人』嘛！」

問及包小松妻子預產期何時，包偉銘透露應該是明年初，認為52歲的包小松老來得子，一定會非常寵小孩，但不會向他請教爸爸經，「有時候我小孩會丟過去給他教，他同時是嚴父也是慈父，但我相信他會當慈父」，至於宴客時間，他表示因疫情打亂了小兩口計畫，「可能之前有想法，祝福吧」！

56歲的包偉銘今以「梨泰院頭」現身錄影，已1、2沒去髮廊剪過頭髮，完全靠自己來，但愛妻劉依純卻不買帳，只對他說「謝謝再聯絡」。防疫期間他胖了3.5公斤，透過運動成功瘦身，身高178公分的他，目前體重70公斤，透露老婆不喜歡大隻佬，曾警告他不准健身，讓包偉銘無奈說「不練肌肉是練排骨啊」。而他9月將與辛龍和體為公益開唱，透露辛龍目前閉關，僅有憲哥能替他對外傳達，「我們私下朋友的關懷，不會太有太多彼此的互動」。

(中時 )