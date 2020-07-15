桃園兇殺命案四死

你住豪宅我住鐵皮屋！桃園一名富家子，為了2億元祖產，認定大伯欺負父親，大伯一家住透天厝，自己只能住鐵皮屋，憤恨拿斧頭狠砍大伯、大伯母、堂姐數百刀致死。離奇的是，富家子自己也口吐白沫死在現場，警方本以為他畏罪輕生，驗屍才發現，富家子竟是追殺過程中，從2樓摔到1樓，活活摔死，也讓這起滅門血案，增添一抹靈異色彩。

2016年3月6日，桃園八德林姓望族發生4死滅門血案，為了2億元的祖產分配，28歲男子林哲農，持斧頭闖入大伯家瘋狂砍殺大伯、大伯母和堂姊數百刀奪命，還故布疑陣翻箱倒櫃、把車開走，在外念書的堂弟隔天返家也被林男追殺，林卻在追逐過程中跌落1樓猝死。

檢警調查，林家是八德望族，但林哲農父親與大伯爭產風波纏訟多年，4度對簿公堂，大伯父一家4口住透天厝，林哲農則和父母、2個妹妹5人住在對街的鐵皮屋。林男辭去保全工作後待業在家無所事事，想到大伯一家住豪宅，自己全家卻住鐵皮屋，心中怒火翻騰。

3月6日晚上，林哲農拿著長達155公分的斧頭闖進大伯家，陸續朝大伯、大伯母和堂姊揮舞重砍，導致3人頭頸、身體和四肢無一完整，最後失血過多身亡，分別陳屍在2樓樓梯轉角、客廳和浴室3處。

林男還故布疑陣，找毛毯蓋住大伯夫妻倆、幫堂姊沖洗血跡，並翻箱倒櫃將物品四散，為避免屍臭，還把客廳和主臥室的冷氣都打開，企圖導向強盜殺人，隔天一早更把伯母的車子開到別處停放，佯裝大伯家人已外出的假象。

但因堂姊未上班，姑姑也聯絡不上大伯，在外地念書的堂弟接獲通知返家查看，驚見3人陳屍住處，高喊「救命」，林男聞聲竟持電擊棒闖入追殺堂弟，趕來的姑丈也慘遭攻擊，姑丈和堂弟連滾帶爬逃命，堂弟還滾落樓梯，緊追在後的林男也失足自2樓樓梯口跌落到1樓。

警方到場時，林哲農口吐白沫成大字形仰躺在地抽搐，送醫急救仍宣告不治。檢警一開始以為林是畏罪服毒輕生，法醫驗屍後才發現，180公分高、120公斤重的林男是「摔斷脖子撞頭亡」。

從現場遺留的指紋、菸蒂、血跡和寶特瓶等，確認是林一人犯下手刃伯父一家3口的殺人重罪，但因他已死亡，桃檢偵結予以不起訴處分。

檢警相驗大伯一家3口遺體，發現他們的傷勢集中臉部，刀刀見骨，幾乎砍爛，像是「剁肉」認不出樣貌，顯見林男下手兇殘。

檢方以慘不忍睹形容，法醫為仔細計算3具遺體刀數，就花了超過6小時檢視傷口，比對傷勢痕跡方向，排除有第2人可能性，3人身上近百刀斧砍傷痕，並沒有被電擊的痕跡。

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(中時電子報)