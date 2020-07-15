修杰楷、林予晞飾演夫妻。（TVBS提供）

方志友（左起）與唐振剛是一對歡喜冤家。（TVBS提供）

唐振剛（左起）、林予晞、黃尚禾的三人友情相當感人。（TVBS提供）

TVBS戲劇《天堂的微笑》深刻探討生命議題，巧與近期國際情勢相符，近日更成功突破新冠疫情陰霾，為台劇爭光，7月15日起將於騰訊、愛奇藝、優酷三大陸平台同步上架，用最溫暖、療癒的劇情撫慰眾人的心，身為該劇「地下製作人」的男主角修杰楷也期許播出之後能有很好的成績！林予晞也開心嘔心瀝血之作能有更多人看到。

林予晞表示：「很開心與大家一起努力的作品可以被更多觀眾看見，希望藉此可以安慰、療癒到更多人。」她自爆超愛用網路追劇，「我最近有在看《維京傳奇》、《正常人》（normal people)，以及《幸福城市》。）

方志友空閒時熱愛追劇，對於外界能再次看到她在《天堂的微笑》飾演的新銳插畫家「楊令悠」一角，她表示：「很開心又可以讓更多人看到這部戲。」她也透露平常也都會看愛奇藝，最近在追《我的婆婆怎麼那麼可愛》！以實際行動支持老公楊銘威所演的戲劇，增加平台點擊率，算是另類放閃。

方志友最近也和老公帶著小孩出遊，還在IG發布限時動態，其中楊銘威的新髮型成為亮點，他笑說：「跟兒子髮型一樣。」原來之前他為了工作留著長髮，近期拍攝告一段落，終於可以如願換成跟兒子Sunny相同髮型，前天剪了清爽短髮後就直奔海邊解放曬太陽，共享天倫之樂。

《天堂的微笑》接連於國際獲獎，又將於三大平台上架，唐振剛對此則感到驕傲與期待，由於演藝工作時間影響，唐振剛也習慣使用網路追劇，「時間比較彈性，像是最近有在看《機智的醫生生活》、《浪漫醫生金師傅》，都是跟《天堂的微笑》一樣的題材，戲裡演員們精彩演出，常常把我拉回當時飾演何宇則醫生時的情緒裡，不管是好笑的或是難過的，都令我很有感。」

此次上架《天堂的微笑》的三大平台，黃尚禾皆頗為熟悉，「這些平台平常都會有很多很精彩的劇，《天堂的微笑》可以在這些平台出現也讓我覺得很驕傲。」他回想起當時拍攝期間所發生的大小事，感性說：「『向東』這個角色我做了很多功課和努力，有更多人可以方便地看到《天堂的微笑》，我其實很緊張。」

(中時 )