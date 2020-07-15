內政部上午公布各政黨去年財產申報，主要政黨中國國民黨結餘4.9億元、民進黨短絀1.9億元、台灣民眾黨結餘4200萬元、時代力量結餘450萬元、台灣基進黨則結餘短絀47萬元。

國民黨去年申請收入為11億4千多萬元，支出6.4億餘元，結餘4.9億元。主要收支項目中，有黨費收入2.1億元、政治獻金收入1.1億元、政黨補助金1.7億元、其他收入6.4億元；支出人事費約1.6億元、事務費1.2億元、另有業務費1.7億元、政治獻金支出1.1億元。

民進黨收入為6.1億元、支出8億元、短絀1.9億元。主要項目中，有黨費收入1.4億元、政治獻金收入1.8億元、政黨補助金收入2.8億元；支出人事費1.7億元、事務費4500萬元、業務費1.5億元、政治獻金支出1.9億元、其他支出2.3億元。

台灣民眾黨收入約8147萬多元，且主要收入就是政治獻金，相當於同一數額，支出則有3800多萬元，同樣用在政治獻金支出，結餘4200萬元。

時代力量收入6795萬多元，其中政治獻金收入佔2882萬元，政黨補助金收入3809萬元，支出則是6338萬元，主要用於人事費2927萬元，事務費2997萬元，結餘為456萬多元。

在立法院僅一席的台灣基進黨，收入為1593萬元，其中黨費收入216萬多元，政治獻金收入1376萬多元，支出1640萬元，短絀47萬元。

(中時 )