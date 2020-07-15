櫃買中心15日指出，櫃買市場6月的日均值達549.11億餘元，為史上第二高之單月日均值（歷史高點為民國96年7月的日均值677.46億元），而今年7月到14日之日均值達863.31億元，其中有個營業日成交值突破千億元，也創史上第二高單日成交值。

第二季櫃買指數由117.83點一路上漲到160.06點，單季指數上揚35.84％，統計第二季櫃買市場成交金額超過1億元之投資人數（市場大戶）達4,946人，較第一季大幅增加1,587人，也創櫃買市場大戶人數歷史新高點。

(工商 )