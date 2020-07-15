櫃買市場交投活絡 第二季大戶人數4,946人創新高 14:542020/07/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日指出，櫃買市場6月的日均值達549.11億餘元，為史上第二高之單月日均值（歷史高點為民國96年7月的日均值677.46億元），而今年7月到14日之日均值達863.31億元，其中有個營業日成交值突破千億元，也創史上第二高單日成交值。 第二季櫃買指數由117.83點一路上漲到160.06點，單季指數上揚35.84％，統計第二季櫃買市場成交金額超過1億元之投資人數（市場大戶）達4,946人，較第一季大幅增加1,587人，也創櫃買市場大戶人數歷史新高點。 (工商 ) #上揚 #櫃買市場 #日均值 #大戶 #第二季 也許您會感興趣 財經熱門新聞 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 有120萬要買台積電還是合一？專家分析後說... - 財經 每月配息！你一定要認識這檔台股規模最大的ETF - 財經 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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