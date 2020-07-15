迪士尼擬真動畫電影《獅子王》今年12月將以「電影交響音樂會」形式來台，於台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營歌劇院三大國家級場館演出6場。現場將由長榮交響樂團、國立實驗合唱團共同演出《獅子王》電影配樂及主題曲，帶領觀眾重新領略令人震撼的傳奇經典《獅子王》。節目將於7月16日重新開放售票，玉山卡友獨享購票優惠，機會難得，敬請把握。玉山長期支持優質藝文活動，迪士尼知名作品《獅子王》以膾炙人口的音樂闡釋生命意義，深受全球觀眾喜愛，今年將首度來台巡演電影交響音樂會，主辦單位也特別邀請到經典主題曲〈Circle of Life〉原唱歌手Lebo M.現場演唱，重現非洲大草原生生不息的感動。節目原定3月演出，受疫情影響兩度延期改至12月5日至12月13日巡演6場，演出地點包含台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營歌劇院，讓北中南的觀眾們都有機會親臨現場感受《獅子王》的經典故事與動人音樂。《獅子王》電影交響音樂會將於7月16日中午12點於MNA牛耳藝術售票系統重新開放售票，玉山卡友獨享購票優惠，玉山世界卡/無限卡享指定票區($2,300-$4,200)購票9折，玉山信用卡/Debit卡享指定票區($2,300-$4,200)購票95折優惠，也歡迎觀眾搭配文化部即將發放的「藝FUN券」，一起支持優質藝文活動。

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