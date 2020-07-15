台南市警察局長周幼偉、高雄市警察局長李永癸近日同遭撤換，引發政壇、警界熱議；甚至連台南市議會民進黨團都砲轟行政院長蘇貞昌，有議員更質疑「蘇貞昌以為在做皇帝？」據了解，台南市長黃偉哲雖然個人風格強烈，但在黨內算挺蘇貞昌，中央此次以治安理由撤換周幼偉，除嚴重打臉台南市的治安工作，也讓蘇黃2人的黨內聯盟態勢恐將生變。

知情人士指出，民進黨於7月19日全國黨代表大會的中執委、中常委改選，原本以蘇貞昌人馬的實力，中常委席次是要掛蛋，但在總統蔡英文考量黨內派系平衡，以及黃偉哲手握2席中執委配合下，蘇系有望獲得支援，繼續在黨決策核心保留一席之地。

民進黨日前已經完成中執委選舉登記，30席中執委，共38人參選；最後將由30席中執委，選出10席中常委，成為未來2年的黨務決策核心。在後蔡英文時代，牽動民進黨權力接班梯隊，任何選務遊戲規則的制定將更加重要，因此每一席中常委對黨內派系而言是彌足珍貴。

黨內人士表示，今年中常委改選競爭激烈，在三立董事長林崑海領軍的「湧言會」（海派）極力開疆闢土下，已無法像2年前一樣先「喬到好」同額競選，只能看派系各憑本事。民進黨秘書長林錫耀日前受訪則證實，各派系企圖心都很強，要像2年前一樣很困難，目前中常委是11席搶10席的態勢，競爭不至於過度激烈。

黨內人士也說，本周日即將進行中常委改選，雖然無法「喬到好」再改選，但黃偉哲支持蘇系的票應該是不會跑，不懂蘇貞昌為何要對盟友下重手。他說，撤換台南市警察局長，嚴重打擊警界士氣，也同時打臉大家長黃偉哲治安工作6都第一的成績，黃偉哲如何嚥得下這口氣？

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(中時電子報)