日本銀行（央行）周三維持貨幣政策不變，但下修本財年經濟成長預測，以反映新冠肺炎疫情的影響。

該央行在其季度經濟展望報告中表示，在國內外仍受到新冠肺炎疫情衝擊之際，日本經濟一直處於極為嚴竣的情況。

日銀政策委員會預測本財年（截至2021年3月底）日本經濟將萎縮4.5%～5.7%之間，較前三個月所預測的負成長3%～5%悲觀。日銀預估下年度經濟反彈增長3.3%。

日銀預估本財年排除生鮮食品價格的核心通膨為負0.5%～負0.7%，這個最新的預測顯示日銀至少在接下來的兩年內，不太可能達成其2%通膨目標，該央行預期在截至2023年3月的財政年度，核心通膨為0.7%。

日銀在周三會後宣布維持貨幣政策不變，短期利率維持於負0.1%，10年期政府公債殖利率目標仍為0%左右。此外，股票ETF的全年購買目標仍為12兆日圓，購買商業票據與企業債的上限仍保持於20兆日圓。

(時報資訊)