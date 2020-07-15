「遠距離」對許多情侶來說是很大的考驗。有網友就在PTT上分享，自己因為工作關係，需和女友分隔兩地，沒想到對方卻提出分手，這讓他很糾結，「是否該為了這份感情放棄工作。」

原PO表示，他今年32歲，女友小他1歲，雙方是以結婚為前提交往。最近他同時收到兩間大學提出的職缺，分別一南一北，經過多重考量之後，他想選擇南部大學的職缺。沒想到女友卻說，她想留在北部，沒辦法跟他一起去外縣市生活，且女友認為，遠距離最後多會分手，不如就不要耽誤彼此的時間了。

這也令他感到非常苦惱，內心相當矛盾。一方面女友的態度讓他心涼，但對方又說很愛他，這讓他不知是否該放棄原本的計畫，選擇在北部的大學就職。

貼文底下也湧入網友留言，「好聚好散吧！」、「女友很理性啊，有考量生育年齡」、「你們都不年輕了，確實要多思考啊，不過她也太快放棄」、「對未來沒共識就不要勉強」、「真的，繼續下去都是賭注，對兩邊來講都是。」、「她清楚自己要什麼，你也有決定權。」

(中時電子報)