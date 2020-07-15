振興三倍券今天開始放發，國民黨主席江啟臣今天在中常會，痛批民進黨政府任由民眾頂著烈日或雨淋在郵局前排隊，完全抵制國民黨良善的建議，永遠政治優先於民生算計；擠牙膏式的紓困預算編列，更可能降低施行成效，民進黨政府沒長遠思考，只有急救章，如何因應後疫情時期深遠影響。

江啟臣說，今天上午有一群辛苦的民眾，頂著烈日或雨淋在郵局前排隊購買三倍券！現在的混亂跟煎熬，不幸驗證國民黨當時的提醒。民進黨把在野的苦口婆心當成耳邊風，毫不理會，現在的混亂及後果就是要人民買單。振興的工作，不分朝野，民進黨的做法卻完全抵制國民黨良善的建議，永遠是政治優先於民生算計，令人遺憾。

他說，面對國際疫情仍未退卻，國民黨更擔心執政黨並未做好國際疫情對於國內經濟衝擊的佈局與準備。行政院上週通過籌編約2千億元的「紓困3.0」特別預算，未來追加預算如果通過，蔡政府的特別預算將高達1.4兆元。

江啟臣說，當然，只要對於紓困振興有正面助益的預算，國民黨都願意支持，但不斷追加預算，只是凸顯出民進黨對於紓困振興的過度樂觀，以及缺乏相關規劃；如擠牙膏式的預算編列，更可能降低施行的成效。在國外疫情仍在高峰的狀況下，以出口為導向的國內產業，衝擊恐怕更加嚴重，民進黨政府沒有長遠思考，只有急救章辦法，如何因應後疫情時期深遠的影響。

(中時 )