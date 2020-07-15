技嘉（2376）15日進行除息交易，以其將發放每股2.2元現金股利計算，除息參考價71.5元，盤中最高站上73.4元、一度填息逾8成，終場收在72元，除息首日以貼息收尾。

近兩年技嘉在含括伺服器的網通事業展現強勁成長力道，旗下聚焦IPC系統的子公司技宸（GIGAIPC）看準這一波5G商機，宣布推出工控業界首款支援5G模組的嵌入式高效能無風扇工業電腦控制系統，並在今年5月底通遺中華電信5G實際場域驗證，鎖定智慧物聯網在各產業領域中包括工業4.0、雲端及AI等應用，提供高效及長效耐用的系統解決方案。

不同市面上以5G小型基站或IoT Gateway這些僅做單純的訊號傳輸媒介，技宸以整合5G無線通訊的工業控制運算系統，結合多樣化I/O介面，因應工廠自動化、智慧交通、智慧零售、智慧醫療及智慧物聯網邊緣運算等多種產業應用，實現5G時代所需的高運作效率和服務品質，提供客戶在不需要有線上網的情況下，保持更高的內部作業空間規畫彈性。

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