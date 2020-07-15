基進黨立委陳柏惟在議場內傳接球。(黃世麒攝)

基進黨立委陳柏惟（圖左黑西裝外套者）中午突然進入議場，拿著手套、壘球邀國民黨立委一起傳接球，後來由國民黨立委林文瑞（圖右下白衣者者）「應戰」，兩人就在議場內傳起球來。（黃世麒攝）

立法院臨時會今排定進行審查監察委員被提名人同意權案，因國民黨立委持續站裡議場內主席台，導致會議無法召開，立院從昨天上午空轉至今。台灣基進立委陳柏惟今天接近中午，身穿西裝拿著棒球手套現身議場，跟藍委林文瑞在議場內丟起壘球。陳柏惟表示，因為棒球才能團結國家、超越藍綠。藍委陳以信則在臉書酸，為什麼有人穿西裝在議場練丟球。

立法院本周起進行監察院長、監委被提名人人事同權案，本周一民進黨立委輪班議場大門，嚴防國民黨突襲，陳柏惟昨一早也曾在臉書貼出於立院議場外與人傳接壘球，引發熱議。

陳柏惟原本排定13日、14日第一位質詢，不過因為國民黨佔領議場主席台，以至於審查會質詢無法進行，陳柏惟昨中午突然現身議場內，拿著手套與壘球約藍委一起傳接球「活動筋骨」。

面對陳柏惟邀約，藍委紛紛指向坐在主席台上的李德維，但李德維沒有走下主席台；另名藍委陳雪生走上前要戴手套，但疑似不熟悉棒壘球運動，把要戴在左手的手套戴在右手，過程中還詢問一旁藍委，手套要怎麼戴進去。

最後由藍委林文瑞戴起手套，與陳柏惟分站在議場備詢台左右兩側進行傳接球，只見壘球不斷在議場內傳來傳去，形成罕見的情形。

對於陳柏惟突然現身議場內傳接壘球，陳以信事後在臉書表示，為什麼有人將棒球手套帶進議場練丟球呢？還穿西裝？洗風向出怪招開眼界。

(中時 )