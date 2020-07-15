振興三倍券今天正式上路，開放預購領取及郵局臨櫃購買，全台各地郵局重現民眾大排長龍場景。國民黨今天指出，三倍券正式領取上路首日亂象頻傳，國民黨揭露四大亂象，批評即時存量地圖「形同虛設」，要求「唯唐鳳是問」的閣揆蘇貞昌對外說明，並呼籲民進黨政府應苦民所苦，儘速改進。

國民黨指出，首先，民眾前往郵局或超商領券，接連出現系統當機，截至上午11點發出36萬張三倍券，平均一家超商2小時才發出10張，民眾也要花半小時才領得到，要求當時稱系統有問題「唯唐鳳是問」的行政院長蘇張昌給外界說法，不要再讓當機事件一再重演。

國民黨表示，其次，郵局即時存量地圖一點都不即時，直至中午，多數郵局數字都沒更新，無法反應真實數字；還出現電腦版當機無法進入的情況，非常落漆也不好用，形同虛設。

國民黨說，再者，全台熱浪來襲，民眾在郵局外頂著太陽大排長龍領券，恐怕危及健康；且許多郵局並未開設愛心櫃檯，未能顧及年長者、身心障礙者的需求；建議郵局應設置專人協助弱勢者領券。

國民黨質疑，預購三倍券在超商僅開放領取時間為上午9點到晚間10點止，為何口罩可以24小時領取，三倍券卻不行？要人潮分流，卻不運用超商全日營業的優勢，神邏輯令人費解！

國民黨強調，行政院預估會有1700萬人預約領取紙本券，經濟部則推估紙本券將上看2100萬份。此外，中華郵政估計會有1340萬人領取紙本券，全台郵局至少要花21天才能全部辦完。面對未來幾天的領券人潮，呼籲民進黨政府儘速設法改正目前的亂象，減少民眾的領券困擾。

(中時 )