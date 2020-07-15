正值英國首相強森宣布英國將逐漸替換捲入美陸貿易戰暴風圈華為的行動網路設備的數小時前，華為英國董事會的主席布朗已遞交辭呈。由於此後將有2個月的通知時期，比原定明年3月任期到期的他，將提前將近6個月離開，外媒稱此一決定是英國政府決定對華為實施全面封鎖後所致。

Former BP chief John Browne is stepping down as chairman of Huawei's UK operation ahead of the British govt banning the Chinese company from the country's 5G networks later on Tuesday

https://t.co/7WzY86zVff — Economic Times (@EconomicTimes) July 14, 2020

英媒《金融時報》引述「天空新聞網」（Sky News）報導，曾在1995年到2007年間執掌英國石油公司（BP）的布朗，於2015年起聘任為華為英國董事會主席，希望藉由引進英籍專業人士，減少華為商業行為與大陸政府之間連結的批評。同時，前英國貿易與投資主管卡恩（Andrew Cahn）與前英國董事學會副主席奧利薩（Ken Olisa）也一同加入華為英國董事會。

報導指出，華為發言人表示，布朗從2015年擔任華為董事長，他經驗豐富，在英國華為的公司治理上扮演重要角色，感謝他珍貴的貢獻」。不過發言人拒絕評論布朗辭職的時機點。

布朗上週曾向媒體表示，英國政府要把華為踢出英國的決定，將可能嚴重損害英中關係，並希望不要輕易放棄這段關係。他指出，當年他加入華為時，沒有什麼人能夠正確發音「華為」，更別說知道華為是做什麼的，但華為確實越來越有能見度，如同1950年代美國與蘇聯的太空競賽，已成為華府與北京角力的工具。

(中時電子報)