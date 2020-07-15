石門草里漁港親子夜釣，第一名還可獲iPHONE11手機。（新北漁業處提供／許家寧新北傳真）

草里漁港今年首度舉辦親子夜釣活動，圖為魚汛垂釣盛況（新北漁業處提供／許家寧新北傳真）

新北石門區的草里漁港為北台灣知名的垂釣天堂，舉辦青春山海線嗨漁港「草里釣魚吧」一系列免費活動，並邀請釣魚達人，闔家乘涼夜釣，15日網路報名旋即搶空，另有30組現場名額，最快釣到5隻魚的親子可獲iPHONE11手機，前3名釣4隻還有搶手的Switch《動物森友會》主機。

新北市農業處推動漁港轉型活化，草里釣魚吧第一波將在7月26日下午4時啟動，包含有夏日夜間親子釣魚、親子炭烤、垂釣天堂拍賣會、港邊音樂會、魚拓體驗、一夜干製作教學、金山街頭展演、漁網染頭巾DIY、放天燈等等，一系列活動免費玩。

現場邀請台灣外礁磯釣協會專業講師指點技巧，讓親子體驗釣魚樂趣，民眾可以當場把釣起的魚或現場採買的鮮美漁獲以炭火燒烤，伴隨音樂，吹拂涼爽海風享受美食、啤酒，非常適合全家大小在夏日夜間，享受漁港風光，共享親子之樂。

漁業處提供親子烤爐及4人份之魚輪、甜不辣、玉米、烤肉醬、蔥薑蒜等食材，因體驗名額有限，15日早上10時開放網路線上報名，50組夏日親子夜釣、70組親子炭烤迅速一搶而空，也提醒當天各開放30組現場報名，先搶先贏。

農業局長李玟表示，草里釣魚吧系列活動結合藝術觀光美學與垂釣天堂打造草里漁港全新形象，使漁港成為親子遊憩及年輕族群出遊的觀光亮點，活動不僅好吃好玩，參加親子釣魚還有機會獲得Apple iPhone 11、Switch《集合啦！動物森友會》特別版主機等數十件精美好禮。

(中時 )