台鐵西部幹線斗南=大林南下／北上各次列車延誤，受一人侵入軌道遭撞（死傷查證中）影響，台鐵從14時16分起，以西線單線行車，旅客約100人由2173次接駁，另3217次由嘉義特開。

台鐵指出，受影響車站有斗南、石龜和大林，預計回復時間為下午4時。

(中時電子報)