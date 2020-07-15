台鐵又出事！路人侵入遭撞 台鐵斗南=大林雙向列車延誤 15:072020/07/15 中時電子報 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路人侵入軌道遭撞，台鐵斗南=大林雙向列車延誤。(示意圖/非當事火車站/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵西部幹線斗南=大林南下／北上各次列車延誤，受一人侵入軌道遭撞（死傷查證中）影響，台鐵從14時16分起，以西線單線行車，旅客約100人由2173次接駁，另3217次由嘉義特開。 台鐵指出，受影響車站有斗南、石龜和大林，預計回復時間為下午4時。 (中時電子報) #台鐵 #斗南 #大林 #遭撞 #列車延誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 自強號彰化出軌 疑人為疏失 04:102020/07/11 社會新聞 台鐵舊宿舍群未修復 先砍老樹 04:102020/07/11 地方新聞 改造門面 台鐵新竹站定能成典範 04:102020/07/12 地方新聞 北車大廳微笑新亮相！台鐵：將增座椅、恢復租借 09:412020/07/12 生活 深夜大改造北車大廳 黑白棋盤格多微笑地貼 10:412020/07/12 生活 不禁坐了！台北車站換笑臉的活潑新裝 15:352020/07/12 生活 撞飛直擊》小黃司機暴衝騎樓 2少年如保齡球般遭撞飛 02:432020/07/13 社會 暑假抽10天搭火車環島 台鐵局推學生限定價900元 11:172020/07/13 旅遊 美化台鐵埔心車站 設計融入在地牧場、人文風情 12:222020/07/14 生活 看到台鐵推這個優惠！網一席話大酸柯文哲 14:212020/07/14 政治 生活熱門新聞 愛吃這一味 女星鼻咽癌逝！一確診就是末期 - 生活 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 - 生活 太詭異！隔離14天且檢測陰性後出海 35天後船員竟大量染疫 - 生活 三倍券啟用！一看超商取貨手續網傻眼：唐鳳想的？ - 生活 三倍券可換全聯3800禮券？官方回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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