全球新冠肺炎疫情止不住，美國、日本、香港等地染疫情況嚴重。然而，受到疫情影響，遠距辦公/教學需求仍在，多家電腦廠受惠，不僅6月、第二季營收亮眼，今下半年業績也備受市場期待。

電競零組件暨周邊品牌商曜越(3540)大啖遠距商機，DIY桌電及電競筆電需求熱，成了衝高營收的最大推手，今年6月營收達5.7億元，月增17.2%、年增52.2%，連兩月寫新高；第二季唱旺，季營收達13.6億元，季增40.5%、年增36%。展望下半年，除了北美商機穩妥，亞太、歐洲及俄羅斯市場合計占比6成，可望成為下半年業績的新動能。穩健的基本面帶動今早股價開高走高，早盤開漲1.2元至44.3元，買盤積極進而推高股價，曜越穩站漲停價47.4元至收盤。同為散熱族群的超眾(6230)午盤走強，最高站上284.5元，惟尾盤漲幅收斂，收漲1.33%。

至於伺服器市場雖有雜音，但台系ODM廠不為所動，技嘉(2376)、英業達(2356)營收吃下大補丸，成績亮眼。同樣受惠居家辦公商機，筆電及伺服器客戶拉貨強勁，英業達6月及第二季雙創歷史新高，6月營收達534.09億元，首次登上5字頭，月增近16%、年增近12%；第二季營收1487.58億元，年增逾16%。籌碼面部分，三大法人則在昨日擴大買超9271張。可惜今股價在高檔上遇壓，買盤力道不足，終場下跌3.03%，收25.6元。身為板卡雙雄之一的技嘉，6月營收衝至71.1億元，為歷史次高，年增92.7%；第二季營收209.1億元創新高，季增21.3%、年增70%。展望後市，宅經濟持續發酵，輝達(NVIDIA)將於下半年推出全新改款GPU，及英特爾(Intel)、AMD推出新品，伺服器動能強勁，台系法人將其目標價上修至85元，三大法人則於昨日轉買超4603元。今股價開平走高，小漲0.7%，收72元。

新冠肺炎疫情捲土重來，遠距辦公浪潮一波波，帶動個人電腦(PC)(含桌機、筆電)需求不斷攀升，據市調機構《Canalys》調查報告顯示，全球第二季PC出貨量增至7290萬台，年增9%，其中筆電出貨強勁，貢獻總出貨量最多。由此可見，電腦廠及相關供應鏈營運將持續樂觀。

(時報資訊)