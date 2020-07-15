華紙（1905）推出「益利（EASY）系列」無塑食安用紙，陸續推出新產品搶攻全球減塑商機。隨著非氟防油紙「益利Fun」正式推出，全系列產品已全面到位，目標明年食安用紙銷售貢獻自7～8％提升至15～20％，挹注集團全年營收超過10億元。

據統計，全球淋膜紙杯1年用量高達2500億個，而台灣1年至少消耗掉20億個淋膜紙杯、50億個淋膜紙餐盒，合計市場規模達40億元。這些紙容器內部有俗稱PE淋膜的塑膠塗層，回收時歸屬於廢紙容器，需送到少數專門處理廠以特殊方式分離紙漿與塑膠，程序複雜。

華紙因應全球推動減塑趨勢，2018年推出益利系列「益利吸」紙吸管產品，今年6月底推出「益利咖」紙杯紙與「益利豐」紙封膜產品，14日再發表非氟防油紙「益利Fun」及適用於利樂包的「益利吸」可彎曲紙吸管，以三部曲之姿宣示益利產品全數到位。

華紙指出，「益利咖」非塑紙卡具阻水防油效果，適用於手搖飲與外帶咖啡杯，應用於餐盒上亦能防止湯汁滲漏至外部，在外帶外送過程中保護食物完整性。經可再散漿測試，「益利咖」確認可歸入一般紙類回收，減少後端回收商的成本與工序。

而非塑紙封膜「益利豐」為全球首見的非塑紙封膜，可與現行採加熱封合的飲料封膜機直接接軌，後續可擴大應用至便利商店內微波食品的封膜處理。非氟防油紙「益利Fun」依防油度等級差異，從麵包糕點等襯紙包裝至油炸物的防油紙袋均可應用。

此外，推出已2年的「益利吸」紙吸管亦有新突破，華紙透過攜手思創公司，打入國際大廠的台灣供應鏈，提供鋁箔包隨附彎曲紙吸管。同時，也進一步深化紙吸管紙應用，開發紙軸新市場，廣泛用於棉花棒軸、棒棒糖紙棒與旗幟軸等，更貼近全球非塑需求。

華紙指出，若飲品採用紙吸管紙「益利吸紙」、非塑紙卡「益利咖」到非塑紙封膜「益利豐」，可透過華紙產銷整合，形成一站式的「全紙回收紙容器解決方案」，飲用完畢後，從吸管、封膜到杯子，全數都可作為紙類回收，回到生產供應鏈重生再利用。

華紙發言人陳瑞和表示，「益利吸」主要應用在台灣、馬來西亞、越南市場的高檔餐廳，由於體積小、用紙量小，對華紙營收貢獻不高、一年約挹注數千萬元。隨著打入國際大廠的台灣供應鏈，預期可望增加對華紙營運貢獻動能。

而「益利咖」、「益利豐」及「益利Fun」首波先向歐美推廣，陳瑞和表示，目前已向數十個客戶申請產品認證，由於應用容器用紙量較大、應用場域更為廣泛，看好自明年起可望對華紙營運帶來較顯著挹注動能。

華紙目前特殊紙銷售占比約50％、其中食安用紙約7～8％，文紙超過30％，其餘則是紙漿、肥料、化工等。陳瑞和表示，希望明年食安用紙銷售占比可提升至15～20％，帶動特殊紙占比提升至65％，並看好未來可望挹注華紙每年營收超過10億元。

(時報資訊)