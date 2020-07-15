26歲女星吳千語過去和林峯交往同居，傳出女方搭上百億官三代施伯雄，2年前黯然分手，去年林峯閃婚，吳千語被爆和施伯雄分手兩頭空，最近港媒報導，吳千語絕地反攻與施伯雄復合，男方還砸了1.2億共築愛巢，好事將近。

A咖男星林峯2012年認愛小12歲吳千語，傳男方當時將吳千語當公主寵，不僅送上億級豪宅，也曾帶吳千語到世界各地旅遊，生日時又包下高檔酒店為女方舉行派對，但吳千語後來搭上施伯雄，與林峯戀情告吹，去年林峯搶先一步和大陸網紅林峯張馨月閃婚，吳千語被問此事表情尷尬，不肯公開恭喜舊愛，只說自己未來若有好消息會再通知大家。

據《香港01》報導，吳千語和施伯雄一度分手又復合，吳千語雖然沒有承認，但在朋友圈已是公開的秘密，吳千語平時出門的代步名車雖是登記在她原名吳欣容名下，地址卻是施伯雄名下豪宅，近日施伯雄豪擲約1.2億台幣在清水灣買入新房，疑當新婚房，更有傳聞指今年年底施伯雄便會將吳千語娶進門，正式給女方名分。

(中時電子報)