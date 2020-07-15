振興三倍券今天上路，許多民眾一早到四大超商領取預購好的三倍券，卻被機台當機、塞車搞得一肚子火，讓不少人想等半夜人少時再去領券。但一名網友在PTT八卦版PO文，指出很多人都不知道「超商9:00~22:00才能領三倍券」，有預感今天半夜一定會有民眾白跑一趟、生氣罵店員。

原PO表示，其實超商有限制早上9點到晚上10點才能領三倍券，「預購三倍券也是這段期間才能預購」，結果他看到許多鄉民在網上留言，笑說為何不半夜或是清晨人少時再去領，才知道很多人連領取時段都搞不清楚，「有預感今天半夜一定也有搞不清楚狀況的民眾半夜去領白跑一趟，罵店員店家起衝突的」。

對此，網友紛紛留言，「不知道+1」、「有一半的人應該都不知道，店員慘了」、「晚上下班去領人潮更多，加班到晚上8點去領的會崩潰」、「超商最近應該都很熱鬧XD」、「先幫夜班店員拍拍，應該會出現半夜領不到三倍券的人暴打超商店員的新聞」。

三倍券官網上有小小的紅字標註付款及領取時段。(翻攝自 三倍券官網)

(中時電子報)