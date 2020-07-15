三倍券商機無限，于美人今（15日）錄衛視中文台《請問你是哪裡人》秀出剛領取的三倍券，透露之後將此福利拿去住五星級飯店，不帶小孩及朋友，單純享受一個人的時光，更開玩表示會帶著「玩具」去玩，引人遐想。

對於政府發行三倍券的政策，于美人表示「所有人都在想辦法啦，你說周不周全？的確也有，因為反彈的聲音也很大，既然已經決定了，那大家也就試試看嘛」，她秀出熱騰騰的三倍券盛讚，「你看多用心，他要把這個排成這樣子，光印這個12億，你印得這麼美，大家都想收藏嘛，像如果我拿到，我一定會收藏」。

為何不直接發現金？于美人說，「這也是一個邏輯，可是後來發現美國直接發現金，好像也還好，我覺得沒有完美的方法，那做不好我們就希望它改善，與其花時間抱怨，不如花時間想如何達到最高價值來促進經濟，因為我們防疫幾乎是鎖國，我們要自己帶動內部消費」。

(中時 )