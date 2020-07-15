中央銀行標售400億元2年期定存單，得標加權平均利率0.304％，創歷史新低，較6月的0.32％下滑1.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要因市場過剩資金氾濫，積極進場搶標的結果。

全球大寬鬆下，國內閒錢同樣多到爆，從央行3月降息後更加氾濫，4月以來標售的364及2年期定存單得標加權平均利率屢屢探底。根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,608.5億元資金進場搶標，投標倍數4.02倍，遠高於長期平均水準的3～3.5倍，得標加權平均利率再創新低，且低於市場預估的最低0.31～0.32％區間。

銀行資金調度主管指出，肺炎疫情在歐美仍未見趨緩，逐步復工及恢復經濟活動負面效應顯現，全球寬鬆救市不變下，低利率預料將續一段時期。且市場閒錢真的是多到溢出來，雖然台股進入發放現金股利高峰期，但2年期定存單標售結果，得標利率仍再創歷史新低，央行也只好加發定存單回收過剩資金，未到期定存單餘額已高達8兆元之上的歷史高水位區。

全球疫情未除之前，儘管台灣控制相對良好，但企業難免還是受到國際市場的影響，續為相對保守態度，導致銀行閒置資金愈來愈多，去化難上加難。銀行資金調度主管認為，只好繼續尋求定存單的相對穩定去處，積極搶標2年期定存單，未來得標加權平均利率不排除續探底。

(工商 )