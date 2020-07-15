酷熱暑期，農委會農糧署推薦當令水果紅龍果。農糧署指出，今年氣候平順搭配農友精湛栽培技術，生產的優質紅龍果，果形亮麗，汁多味甜，除含豐富的維生素Ｂ、Ｃ及鐵質等多種礦物質、水溶性膳食纖維、胡蘿蔔素等成分外，更含有一般水果少有之植物性蛋白、甜菜素，既能吃到美味健康，又能作好體內環保，可趁產季多加選購，自用送禮皆相宜。

農糧署指出，國內紅龍果種植面積約2,800公頃，年產量近7萬公噸，主要產區依序包括南投、彰化、屏東、台南、嘉義等地，栽培品種包括紅肉種及白肉種，白肉種口感清脆、紅肉種果肉細緻，於幼果期即套袋防止果實蠅叮咬，減少用藥，果品安全度高，並且應用疏果技術提高品質，果粒碩大，品質好，應用夜間燈照調節產期，可週年品嚐，另政府輔導農民合理施肥、安全用藥及分級包裝，實施全面品質管理，生產的果品優質而安全。

農糧署表示，消費者在挑選紅龍果可選擇果皮顏色亮麗無皺縮，鱗片及果梗切口新鮮者，另該署進一步指出紅龍果除鮮食外，打成果汁或加入豆奶、鮮奶飲用，風味更佳，另有許多紅龍果加工品，例如果乾及果汁等相關產品，提供鮮果以外的多樣新選擇。

(工商 )