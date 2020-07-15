發展金融科技，金管會祭「黃八點」。金管會主委黃天牧15日在開完第三場金融科技座談會後承諾，金管會將一肩扛起金融科技法規諮詢的單一窗口，並以八大點訂出未來台灣金融科技發展的藍圖，逐步開放聯徵中心資料等，要讓金融科技能利他、實現更美好的社會。

黃天牧提出的八點，將會納入金管會8月底要提出的金融科技發展路徑圖，亦即金管會公布的第二本金融科技白皮書。

第一點是是人才培育，亦即金融科技人力建構，不只是從學校開始培育金融科技人才，連金融產業等不同專業人士都要終身學習，金管會官員亦是如此，才有能力作政策決定、金融科技監理。

第二是法規調適，三場座談會中各界提出的法規修正、鬆綁，比率原則或分級監理，將會 是金融科技路徑圖一定會處理的問題，黃天牧表示，已交由金管會副主委邱淑貞領軍，加速檢討過時老法規就廢除，哪些法規需要修正等。

三是資訊共享，如聯徵中心的信用記錄，電信或科技業者提出的政府水電費、健保資料等，黃天牧說國發會已有My Data的機制，已算是跨部會完整資料整合，可一個認證就查所有資料，但各界對共享資訊有更高期待，金管會也將研議聯徵中心未來如何在合理權利義務下，進行資訊共享。

四即建立法規單一窗口或諮詢平台，所有金融科技生態系的參與者，如科技業、新創、律師、會計師等都可加入，黃天牧說「金管會責無旁貸」，雖然人力可能不足，但會承擔下單一窗口的責任，將各業對金融科技的想法，跨業法規調適的意見，整合及洽其他部會。

五是資安問題，金管會將在8月初公布資安行動方案，這是金融科技發展的前提，沒有資安就沒有好的金融科技發展。

六是與國際連結及跨境合作，金管會已與其他監理機關簽署金融科技備忘錄，也參加一些國際金融科技的組織，會繼續努力。

七是消費者保護，如資料隱私權，金融科技教育知識普及等；八是訂定金融科技倫理規範，黃天牧強調若不規範，金融科技發展恐有反噬效果，必須要有倫理道德的底限。

(工商 )