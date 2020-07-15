美國總統川普13日晚間轉推一則包括美國CDC、醫生在內等「所有人都在撒謊」的推文，對此，美國新冠病毒檢測高官賈諾（Brett Giroir）昨（14）日回應，「我們沒有一個人在說謊」，他更明白指出，川普所謂「病毒會消失」的說法不太可能成立。

綜合美聯社、美國「財經內幕」（Business Insider）報導，同為白宮冠狀病毒工作小組一員的美國衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir），昨日接受美國國家廣播公司（NBC）知名晨間電視節目「今日秀」（Today）專訪時，回應川普的推文時稱，「我們沒有一個人在對公眾撒謊。」

「基於掌握到的資訊，我們可能偶爾會犯錯，但我們沒有一個人說謊」，「我們對美國民眾完全保持透明。」

川普周一晚間轉推保守派前電視節目主持人伍爾利（Chuck Woolery）的推文，該則推文指控包括美國疾病管制暨預防中心（CDC）、多數醫生、媒體在內等對於新冠肺炎的言論都是謊言，指稱「所有人都在撒謊」，川普雖未加註個人評論，他轉推的舉動已經引起關注。

此外，川普先前也多次公開表示病毒會消失，賈諾昨日也打臉川普這項說法，強調病毒不太可能消失，「除非我們採取積極措施讓它消失。」

賈諾拒絕深究川普轉推推文舉動的目的，他稱自己是科學家，不是推特分析師，而且也不會花時間看推特上的那些訊息。

賈諾也強調工作小組中的防疫專家們，和川普政府及副總統彭斯（Mike Pence）的互動很好。

(中時電子報)