台東縣一名劉男在2019年6月7日晚間在友人住家喝了3罐啤酒後，駕小貨車返家，被警攔下後酒測值超標。依《公共危險罪》對其提起公訴，劉男聲稱自己未發動引擎，只是延著斜坡向下滑行就被攔下。台東地院表示，劉男確實未啟動車輛動力裝置，因此判決無罪，全案可上訴。

判決書指出，劉男於2019年6月7日晚上在友人家中喝下3瓶啤酒，之後坐上小貨車並放下手煞車，5分鐘滑行了5公尺就被警方攔下。劉男當下說：「我用滑行的也算喔？想說慢慢滑就到家了。」但酒測值每公升達0.45毫克，被警依違反公共危險罪移送。

但劉男否認犯行，表示他並沒有發動引擎與電源，只是鬆開手煞車讓車慢慢往前滑行，並無「駕駛」車輛。檢方現場比對相同距離進行勘驗，但勘驗當日滑行時間與案發當日不同，懷疑劉男為脫罪而說謊。

台東地院認為，動力交通工具運轉時，需要人為操作才算「駕駛」，以手牽、腳撥等方式來進行移動則不算。且現場勘驗日期距事發當日相隔許久，道路狀況、天氣因素皆會影響到滑行的距離，綜合以上原因，認定劉男的酒駕嫌疑不夠明確，因此一審判定無罪，全案可上訴。

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(中時電子報)