國泰人壽投資印尼PT Bank Mayapada 銀行踢到鐵板，捲入巨額詐貸案。金管會主委黃天牧表示，國泰金已向金管會通報重大偶發，外電報導國泰人壽將增資，國泰金表示，稍晚會以新聞稿方式對外說明。

金管會保險局官員表示，這起案件起因授信戶涉入弊案，國壽將依規定認列損失，以目前投資金額新台幣133億元來看，這筆損失在國壽可承受範圍內。

官員解釋，這起授信戶涉入弊案，當地新聞報導相當負面，加上新冠肺炎來攪局，民眾信心受到衝擊，Mayapada因而有存款流失的壓力，並引起印尼金融監督管理局的重視，要求控制性股東要增資。

官員指出，國泰人壽有派董監事，但並非Mayapada的控制性股東，沒有強制一定要參與增資；至於國壽要不要增資？官員根據國泰人壽的通報指出，「尚在評估考慮中」，官員透露，國壽過去曾有一次沒參加該銀行增資的紀錄。

國泰人壽向金管會申請兩階段投資，最高持股申請到40％，目前已經投入133億元、持股比例37.33％，官員表示，假設參與增資後，持股比例不會超過40％，國壽不需要再經過金管會申請核准，自行辦理即可。

(中時 )