英國政府14日宣布，將在7年內把大陸通信設備巨頭華為的產品排除出該國5G行動通訊網路，華為對此表示失望、遺憾。而華為主要競爭對手愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）紛紛出面表態，對於取代華為設備已經準備好了。
綜合媒體報導，諾基亞英國與愛爾蘭業務負責人Cormac Whelan表示，該公司有足夠的能力和專業，大規模並迅速替換英國網路中所有的華為設備。
愛立信歐洲與拉美地區總裁Arun Bansal也表示，該公司擁有技術、經驗和供應鏈能力來幫忙英國創造一個世界領先的5G網路，並隨時準備與英國行動通訊商合作。
這兩家公司在全球通訊設備市占率分居第2、第3名。
針對英國決定封殺華為5G設備，華為發言人14日回應，對事件變得政治化感到遺憾，敦促英國政府重新考慮。大陸駐英大使劉曉明則警告，如果英國想讓大陸成為一個敵對國家，那就必須承擔後果。
(中時電子報)
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